Fiorentina, tutti i programmi dopo il Galatasaray: mercoledì nuovo test

Archiviata l'amichevole persa contro il Galatasaray, la Fiorentina prosegue la sua preparazione estiva. Il prossimo test è fissato per mercoledì 3 agosto alle ore 18:00, dove la squadra di Vincenzo Italiano affronterà la nazionale del Qatar. La sfida verrà giocata sempre all'Untersbrg Arena di Grodig, prima di spostarsi sabato 6 agosto a Siviglia per la sfida contro il Betis. Dopo l'amichevole contro due ex viola come Joaquin e German Pezzella, la Fiorentina farà ritorno a casa per preparare l'esordio di campionato del 14 agosto alle ore 18:30 contro la Cremonese.