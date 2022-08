La Fiorentina cade con il Galatasaray: decisive le disattenzioni difensive

La Fiorentina delude al primo confronto di spessore. Per quasi 70 minuti Vincenzo Italiano ha fatto affidamento a tutti i "vecchi viola", spedendo in panchina tutti i nuovi acquisti, insieme a Milenkovic. Come scrive La Gazzetta dello Sport però, a 15 giorni dall'Euro debutto, dare più minuti e tempi partita ai nubi gioielli potrebbe essere una cosa importante. I viola vanno subito sotto dopo pochi minuti a causa di un'indecisione di Quarta, che a causa della pressione di Seferovic perde palla. Poi, nel momento migliore della partita per la Fiorentina, ecco che Akaba segna il raddoppio, con la difesa di Italiano che viene ancora sorpresa. Buona, invece, la reazione nel secondo tempo, anche per l'entrata in campo dei nuovi arrivati (debutto di Dodò), culminata con il gol di Riccardo Sottil. L'impressione è che i viola debbano lavorare ancora molto, soprattutto in difesa.