Fiorentina tranquilla, ci pensa il Franchi: 100.000 tifosi attesi in tre partite

Grandi numeri aspettano la Fiorentina in questo tour de force. Il numero aumenterà nel periodo preso in esame aggiungendo la Conference League e il Curakicki, perché chiaramente una delle due gare del doppio confronto con i serbi sarà a Firenze, tra l'altro proprio subito dopo il derby toscano, però il focus in questo caso è sulla Serie A e sul terzo posto che Biraghi e compagni hanno conquistato prima con la vittoria sul Cagliari e consolidato poi con il successo a Napoli in casa dei campioni d'Italia. Risultati che chiaramente hanno contribuito ad alzare l'attenzione esterna sulla Fiorentina e ad aumentare la fiducia “interna” nei confronti di un gruppo che continua a giocare bene e fare bene contro qualsiasi avversario: come dimostrano i 13 punti ottenuti dalla formazione di Italiano nelle cinque gare di campionato tra la prima e la seconda sosta, e nessuno è riuscito a fare meglio, grazie a quattro vittorie e un pareggio. Un punto in più della capolista Milan, tre di Roma, Juventus e Inter, addirittura cinque degli azzurri di Garcia: mettere tutto insieme e ritrovarsi centomila spettatori per tre partite è un attimo. Almeno a Firenze e con i tifosi viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.