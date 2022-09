Fiorentina, tra poco in Scozia: il ricordo della Coppa presa ai Rangers

Giovedì 6 ottobre alle ore 21:00, la Fiorentina è attesa in Scozia, precisamente a Edimburgo, per la sfida contro l'Hearts di Conference League. Dopo il precedente scozzese che tutti i tifosi viola si ricordano volentieri: il doppio successo nella finale di Coppa delle Coppe del 1960-61 contro i Rangers di Glasgow .

In quell'edizione, il capocannoniere era stato il grande Kurt Hamrin, ma l'eroe di quella doppia sfida fu sicuramente Gigi Milan, che pur non essendo mai stato un bomber, in quella competizione europea si esaltò, trascinando la Fiorentina verso la vittoria. Come ricorda La Nazione, dopo il gol nella sfida d'andata, Milan segnò anche in quella di ritorno. Il calciatore quando sentiva aria di coppa si esaltava sempre, anche nella Coppa Italia della stessa annata arrivò a segnare addirittura quattro gol, uno dei quali nel raddoppio sulla Lazio nella finale. Le altre realizzazione furono una doppietta ai quarti contro la Roma e un gol in semifinale contro la Juventus.