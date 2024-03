Fiorentina, ecco l’Europa: c’è solo un modo per dimenticare il West Ham

Ritrovarsi a Budapest quasi tre mesi dopo. La Fiorentina ricomincia in Conference League da dove aveva lasciato, esattamente dalla capitale ungherese in cui lo scorso 14 dicembre ha chiuso il cammino nella fase a gironi, da prima e imbattuta grazie all’1-1 contro il Ferencvaros. La città è la stessa, scelta dal Maccabi Haifa per ospitare la partita in “casa” com’era successo nei 16esimi contro il Gent, lo stadio no (stavolta si gioca alla Bozsik Arena) e, soprattutto, nemmeno il turno: domani Biraghi e compagni voleranno a Budapest per iniziare il cammino “vero” verso la finale di Atene del 29 maggio. Perché a proposito di finali, per buttare fuori definitivamente quella di Praga contro il West Ham che invece è sempre lì di traverso nell’esofago, c’è un modo solo. Lo riporta il Corriere dello Sport.