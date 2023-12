Fiorentina-Torino, la probabile formazione: chi fra Ikonè, Sottil e Kouamè?

Finire il 2023 in bellezza e con vista Champions League. Questo l'obiettivo della Fiorentina di Vincenzo Italiano, che alle 18.30 sfida il Torino di Juric al Franchi per sognare in grande.

Il tecnico viola recupera i pezzi pregiati ed è pronto, al di là delle "solite" assenze, a schierare la migliore Fiorentina. In porta Terracciano; con Kayode e Biraghi a fare i terzini. Nel mezzo il primo ballottaggio con la coppia Milenkovic-Quarta in vantaggio, mentre l'argentino rimane in ballottaggio con Ranieri. A centrocampo confermati Arthur e Duncan, con il ritorno di Bonaventura sulla trequarti. Che rebus sugli esterni, le opzioni sono tante: Kouamè a destra e Sottil a sinistra, viceversa, o Ikonè a destra a posto dell'italiano, con Kouamè spostato a sinistra. Davanti ancora a spazio a Lucas Beltran.