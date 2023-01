Fiorentina-Torino, Europa più vicina. Penalizzazione Juve “riapre” la classifica

Prima l'antipasto in campionato, poi la Coppa Italia. Fiorentina-Torino fino a ieri sera sembrava una sfida "quieta", tra due squadre lontane dai pericoli e dalle posizioni vip. Ma la penalizzazione della Juventus ha riaperto i giochi per il settimo posto e allora la sfida del Franchi si arricchisce di adrenalina e alta tensione. Come scrive La Nazione, entrambe le squadre puntavano ad un campionato diverso e allora quello di stasera sarà un modo per conoscersi meglio in vista della Coppa Italia.

La Fiorentina arriva un po' nervosa all'appuntamento, reduce dallo 0-2 di Roma che ha visto l'espulsione di Dodò, un solo tiro in porta dia Amrabat e poco altro da aggiungere. Italiano sa di contare ancora in modo parti time su Nico Gonzalez e a breve su un Brekalo in più. Il croato - proprio ex Torino - è in arrivo e si inserirà in un reparto offensivo che fin qui ha aggiunto poche gioie, almeno in termini di gol. Anche perché servono colpi di classe necessari a vincere le partite, un optional dopo un intero girone d'andata...