Classifica riscritta: la Fiorentina non può permettersi di sbagliare

E' una strana sensazione, quella di ritrovarsi faccia a faccia col Torino al termine del girone d’andata del campionato, dovendo già fare alcuni calcoli sulla strada che potenzialmente può portare all’Europa. Uno scontro che arriva a poche ore dalla rivoluzione in classifica che ha cambiato volto con i 15 punti di penalizzazione tolti alla Juventus. I punti dall’ultimo posto utile per l’Europa sono ancora 11, ma lo slittamento dei bianconeri ha permesso di guadagnare una posizione (la Juve ora ha 22 punti, uno in meno dei viola). E, soprattutto, il settimo posto, che garantisce lo spareggio per la Conference, adesso è distante soltanto due punti (Udinese 25).

Nel destino della Fiorentina la squadra di Ivan Juric rappresenterà dunque uno spartiacque. Stasera (ore 20,45 in un Franchi con circa 30 mila spettatori) i viola affronteranno quel Torino con gli stessi punti e che, mercoledì 1° febbraio, stesso stadio, sfideranno per un posto nelle semifinali di Coppa Italia . È chiaro, dunque, che sul cammino della Fiorentina in due delle tre competizioni attualmente in essere ci siano proprio i granata. Perché quella di stasera, al pari di quella di Coppa, è una gara decisiva. La Fiorentina, complice il ko di Roma, ha visto fuggire il gruppetto di squadre in lotta per l’Europa. Adesso però la maxi penalizzazione della Juve ridisegna la classifica, ma per tornare veramente in corsa per l’Europa, la Fiorentina non può permettersi di sbagliare la partita contro un diretto concorrente: il Torino".