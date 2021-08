Fiorentina, subito al lavoro per preparare la sfida al Toro

Fiorentina già in campo nel tardo pomeriggio di ieri per preparare il match di sabato contro il Torino. Amrabat lavora ancora a parte.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina nella giornata di ieri è subito riscesa in campo in vista della partita di sabato contro il Torino. Infatti i viola, nel tardo pomeriggio, hanno ripreso gli allenamenti. Ovviamente esercizi di scarico per coloro che hanno giocato la partita di domenica, mentre allenamento più laborioso per tutti gli altri. Intanto Amrabat continua a lavorare in modo personalizzato per il recupero. Il giocatore sembra anche essere uno dei papabili nomi per fare cassa, infatti su di lui c'è un forte interesse di Atalanta e Napoli.