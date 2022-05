Fiorentina: strada in salita, ma vietato mollare proprio adesso

La Fiorentina di Italiano non può permettersi distrazioni: oggi a San Siro affronta il Milan di Pioli lanciato verso lo scudetto

Vincenzo Italiano e la squadra gigliata sanno che la strada per l’Europa si è fatta in salita. Lo scrive il Corriere Fiorentino che presenta così la sfida alla capolista Milan, anche se in casa viola nessuno ha intenzione di mollare proprio adesso. Il futuro può attendere, anche se il presente impone di ritrovare lo smalto dei giorni migliori rimandando a fine stagione tutto il resto. Sulla strada della Fiorentina un Milan che vorrà mantenere la vetta per inseguire lo scudetto. San Siro si preannuncia caldissimo e pronto a spingere i rossoneri.

D'altro canto in casa viola qualcuno ha accusato la stanchezza dopo i tanti impegni ravvicinati. Odriozola non è tra i convocati per un affaticamento muscolare, al suo posto Venuti, mentre in mezzo Torreira e Bonaventura, non al meglio, stringeranno i denti e affiancheranno Duncan. Davanti invece serve concretezza, Cabral è favorito sull'ex Piatek per guidare l'attacco. Con Saponara e Gonzalez ai lati, esattamente come all'andata. Quando la Fiorentina - ha ricordato Italiano - segnò 4 goal con 5 conclusioni verso la porta di Tatarusanu.