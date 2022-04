Dal CS: pochi esperimenti, spazio alle certezze. Torna la difesa titolare

Le ultime novità sulle scelte di formazione per Vincenzo Italiano, in vista di Milan-Fiorentina

Dalle frequenze di Radio Bruno le ultime novità dal Centro Sportivo "Davide Astori", in vista del match contro il Milan. La formazione che scenderà in campo a San Siro sarà ultra competitiva. Pochi esperimenti, dentro le certezze. La linea difensiva tornerà la migliore possibile con Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. Il centrocampo viola vedrà Torreira come leader e Bonaventura ancora al suo fianco. In dubbio la scelta della punta, anche se Cabral sembra in vantaggio. Nico Gonzalez sarà titolare, con Saponara favorito su Ikonè.