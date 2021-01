Fiorentina sotto la quota salvezza. L’analisi impietosa: 0,93 punti a partita come il Lecce

Dopo la sconfitta esterna contro la Lazio la media punti della Fiorentina è scesa a quota 0,93. 15 punti in 16 partite sono un dato preoccupante ma non ancora irrimediabile: come scrive il Corriere Fiorentino l’allarme rosso non è ancora suonato, anche se per salvarsi alla Fiorentina servirà quel cambio di passo che ancora non c’è stato. Con lo stesso passo, il Lecce nella scorsa stagione è finito terzultimo e dunque retrocesso, ma – sottolinea il quotidiano – il valore dei due organici non è paragonabile. Per girare almeno a 20 al termine del girone d’andata ai viola servono 5 punti tra Cagliari, Crotone (in casa) e Napoli (fuori), numeri che proietterebbero la Fiorentina all’agognata quota-salvezza di 40.

I numeri sotto la gestione Prandelli sono anche peggiori rispetto a quelli di Iachini: 0,77 rispetto all’1,14 del tecnico con il cappellino, frutto di una vittoria, quattro pareggi e altrettante sconfitte negli ultimi due mesi. Altra nota dolente i gol che mancano. Solo Vlahovic si è parzialmente sbloccato – soprattutto su rigore -, per il resto gli attaccanti continuano a fare una fatica immane a trovare la porta. Zero le reti di Ribery, Kouamé avvolto dalle voci di mercato e Callejon ancora troppo ai margini: saranno sei mesi tutt’altro che tranquilli.