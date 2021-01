Ferrara scrive: “Neanche l’orgoglio ci è rimasto. Per favore, sorprendeteci”

Vi proponiamo un estratto del pensiero di Benedetto Ferrara questa mattina su La Repubblica:

È dura immaginare qualcosa di più malinconico del calcio della Fiorentina, gruppo messo insieme a caso e difficile da definire in quanto entità collettiva. Talenti demotivati, ragazzi che non vedono l’ora di andare altrove, gente sparita chissà dove, milioni e milioni di euro inutilizzati in panchina, come se la società se lo potesse permettere. E poi: allenatori che vanno e vengono, dirigenti che arrivano e tornano ricominciando tutto da capo per annunciare anni di transizione senza mai una fine o un inizio.

Non chiediamoci perché mai a Firenze il calcio sta scomparendo, perché di Fiorentina si parla solo per raccontare di una nobile decaduta o di giocatori venduti (o prestati) alla Juventus come se fosse così normale. Neanche l’orgoglio ci è rimasto, neanche quello. […] Ma c’è una cosa che vorremmo chiedere agli strateghi di mercato di casa Commisso.

Qualcosa di cui sentiamo il bisogno. Per favore, sorprendeteci.