Verso il Cagliari: torna Milenkovic, chi sostituirà Castrovilli?

Pochi giorni per rifiatare e archiviare la sconfitta dell’Olimpico. All’orizzonte c’è già il Cagliari di Di Francesco e dell’ex Simeone, a caccia di punti pesanti in ottica salvezza. Il Corriere Dello Sport prova ad anticipare le mosse di Prandelli e della Fiorentina verso la gara con i sardi con due certezze: sostituire l’infortunato Ribery (sperando non ne abbia per molto) e lo squalificato Castrovilli. Al posto del francese potrebbe toccare a Kouamé dal 1′ insieme all’inamovibile Vlahovic, magari riproponendo le due punte di ruolo insieme in campo. Per sostituire il 10 potrebbe invece ancora a Bonaventura con Borja Valero in cabina di regia, in alternativa anche Pulgar e Duncan reclamano un posto nonostante le sirene di mercato. In difesa, infine, appare sicuro il ritorno di Milenkovic insieme a Caceres.