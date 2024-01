Fiorentina si scalda il mercato: dall’intreccio con il Napoli alla situazione Nzola

L'intreccio con il Napoli — Molte delle operazioni di mercato della Fiorentina vedono complice il Napoli. Infatti la società partenopea si è inserita nella trattativa per Ngonge e in più hanno chiesto il prezzo di Barak. Il ceco non si muoverà per meno di 10 milioni. Invece la società viola sembra interessata a Zanoli per la fascia destra se non dovesse arrivare a Faraoni.

Bryan Gil — La Fiorentina punta al prestito dello spagnolo e vorrebbe tenere aperta un’opzione per il riscatto (non obbligatorio) da far scattare a fine stagione. Il giocatore sembra interessato alla soluzione, il club inglese vuole pensarci, perché vorrebbe monetizzare sulla base di 15 milioni.

Attaccanti — Due situazioni non rendono semplice il capitolo legato alla punta. La prima è la posizione all'interno della rosa di Nzola e la seconda è la difficoltà del mercato di Gennaio di offrire soluzioni all'altezza. Kean potrebbe essere il nome giusto, sia per le motivazioni di rilancio dello juventino che per il suo modo di giocare. Kean vorrebbe prima di tutto rinnovare con il club bianconero per avere una base futura senza sorprese nel caso l’avventura in viola non decollasse.

Capitolo cessioni — Nelle ultime ore è venuta fuori la possibilità che Nzola possa andare in prestito a Cagliari, che già l'anno scorso lo aveva cercato. Resta in piedi anche la pista che lo vedrebbe ad Empoli. Per Ikonè aumentano le possibilità di un suo addio, in Italia c'è soltanto un timido sondaggio del Bologna, mentre in Francia è più facile piazzarlo ma soltanto con un riscatto non inferiore ai 15 milioni.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.