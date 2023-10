Fiorentina, serve continuità. E guai ad arrivare secondi nel girone

Continuità e solidità, anche in Conference, dopo i buoni risultati ottenuti in campionato. Ma la coppa è una competizione che ha dinamiche proprie e che soprattutto ti impone di non perdere terreno perché rimediare diventerebbe complicato. Troppo importante, se si ha ambizioni come quelle della Fiorentina, arrivare in testa al gironcino per evitare (come accaduto lo scorso anno) un supplemento di sfide (2) che devono sostenere le seconde per proseguire il cammino. Lo sa bene Vincenzo Italiano che questa è una gara più importante di quanto sembri e non solo perché il Ferencvaros del suo amico Stankovic ha vinto la prima gara. Tre punti in palio - anche per gli ungheresi - che darebbero impulso all’Europa e confermerebbero il buon momento che la squadra viola sta attraversando. Lo riporta La Nazione.