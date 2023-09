Fiorentina senza muscoli e con più qualità: la scelta di Italiano

Una Fiorentina più bassa, e in questa graduatoria dietro a tutte le principali concorrenti di media alta classifica, ma anche più tecnica, che sappia aumentare i rifornimenti per le punte con il gioco manovrato dalle retrovie.

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul centrocampo della Fiorentina. Una metamorfosi votata al gioco, un cambio di rotta a centrocampo dove — abbandonate le vesti di mediana muscolare — la Fiorentina vuol vestirsi della qualità di nuovi interpreti. Per qualche chilo in meno perso con l’addio ad Amrabat, la squadra viola ha infatti abbassato i centimetri d’altezza e aumentato le aspettative tecniche, almeno quelle legate all’inserimento di Arthur e Maxime Lopez. Una Fiorentina più bassa, e in questa graduatoria dietro a tutte le principali concorrenti di media alta classifica, ma anche più tecnica, che sappia aumentare i rifornimenti per le punte con il gioco manovrato dalle retrovie.