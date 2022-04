Fiorentina sempre più nei cuori fiorentini: Italiano, è il momento di sognare

Erano più di 8.000 mila i tifosi al Franchi per condividere il momento magico della Fiorentina, aspettando la sfida con la Juventus

Nella giornata di ieri, dopo il super spettacolo offerto a Napoli, c'è stato l'allenamento a porte a aperte al Franchi della Fiorentina. Più di 8.000 mila tifosi per condividere il momento magico dei viola. In poco più di un mese, la squadra di Vincenzo Italiano, è riuscita a mettere a segno cinque risultati utili consecutivi (tre vittorie e due pareggi), superare l'Atalanta in classifica e tornare a sognare in grande. Il coro maggiormente cantato dai tifosi viola, riguardava proprio l'allenatore siciliano: «Portaci, portaci, portaci in Europa, O Vincenzo, portaci in Europa». Un clima magico in un momento altrettanto importante per la squadra, che è vista a svolgere un rush finale di grande livello, per rendere concreti i sogni di tutti.