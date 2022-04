Torreira carico: “Impossibile non sentirsi motivati, appoggio impressionante”

Il calore dei tifosi presenti al Franchi ha dato la carica a Torreira per la sfida di domenica contro il Venezia

Dopo l'allenamento a porte aperte andato in scena oggi al Franchi (QUI tutti i contributi raccolti nel pomeriggio), Lucas Torreira ha voluto dedicare un pensiero ai tifosi viola presenti oggi sugli spalti per incitare la squadra. Il centrocampista uruguaiano, che domenica tornerà dopo aver scontato la squalifica, è rimasto impressionato dal calore della gente: "Oggi abbiamo aperto le nostre porte durante l'allenamento e l'appoggio che abbiamo ricevuto è stato impressionante. Più di 6.000 persone! Impossibile non sentirsi motivato con questi tifosi. Grazie per starci vicini, siamo più uniti che mai".