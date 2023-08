Fiorentina, sempre gli stessi errori. Ed adesso largo ai nuovi

Su Il Corriere dello Sport di oggi, l'approfondimento su Fiorentina-Lecce e sulle parole a margine della gara di Vincenzo Italiano. Come riporta il quotidiano, i viola sono apparsi la bella copia della squadra che aveva passeggiato a Genova solo per i primi 45’, per poi soccombere alla rimonta del Lecce. E proprio quel primo tempo di ieri vuole rivedere anche Rocco Commisso per tutta la durata del match giovedì, Commisso che ieri al fischio finale del deludente pari contro il Lecce è sceso negli spogliatoi per caricare la squadra ed invitare il gruppo a tenere il morale e l’attenzione alti in vista della partita di ritorno contro il Rapid Vienna in Conference League. Italiano nel frattempo è amareggiato: "non è possibile commettere sempre gli stessi errori" - ha detto il tecnico gigliato nel post partita. Italiano che, tra l'altro, è riuscito a vincere le prime due consecutive in campionato solo una volta in carriera, ai tempi del Trapani in C. La sensazione comunque, come scrive il giornale, è che, non appena i nuovi elementi entreranno in forma, la Fiorentina potrà essere ben diversa.