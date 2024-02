Fiorentina, se davvero non si può difendere meglio, bisogna segnare di più

Il 2024 della Fiorentina è stato finora molto deludente. Il 30 dicembre 2023 i viola erano quarti, adesso sono ottavi (ma il Napoli, sotto di due punti, deve recuperare una partita) e nella classifica parziale dell’anno nuovo sono addirittura quindicesimi. Al di là di ogni considerazione tattica, il problema costante della Fiorentina è proprio la mancanza di continuità e non a caso i risultati migliori nelle ultime stagioni non sono arrivati in campionato: semifinale di Coppa Italia nel 2021-22, finale di Coppa Italia e di Conference League nel 2022-23 e adesso la squadra di Italiano è pronta a giocare gli ottavi di Conference contro il Maccabi Haifa e la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Sarà difficile trovare un equilibrio nonostante i vari tentativi dell’allenatore: in venticinque giornate la porta viola è rimasta inviolata appena sei volte. Però, se davvero non si può difendere meglio, bisogna segnare di più. E quindi sfruttare meglio le occasioni, perché la Fiorentina crea tanto, ma concretizza poco. Le statistiche dicono che, tra le prime nove della classifica, i viola sono al penultimo posto insieme alla Juve nel bilancio tra i tiri nello specchio e i gol: 11% (ha fatto peggio solo il Napoli: 8%). I numeri danno solo un conforto oggettivo a quello che si vede chiaramente durante le partite: c’è tanta imprecisione negli ultimi venti metri. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.