Fiorentina-Sassuolo: in difesa una sorpresa? E le statistiche vanno “aggiustate”

Il calendario che non lascia tregua offre alla Fiorentina subito una seconda possibilità in pochi giorni, quella di oggi pomeriggio al Franchi alle 15 contro il Sassuolo, partita che negli ultimi anni non ha regalato molte gioie ai viola. Come scrive oggi La Repubblica, i gigliati non battono, infatti, i neroverdi dall’ottobre 2019, a Firenze addirittura dal 2017 con Pioli in panchina e le reti di Chiesa, Simeone e Veretout. La gara è stata preparata in pochissimo tempo, con il lavoro di scarico effettuato giovedì e la rifinitura di ieri che ha portato allo stop di Jovic(LEGGI QUI LA NOTIZIA). Italiano proverà a schierare chi sta meglio guardando alle tante partite ravvicinate, senza evitare sovraccarichi e cercando di coinvolgere tutti. Secondo il quotidiano, in porta ci sarà la conferma per Terracciano, mentre in difesa Venuti potrebbe prendere il posto di Dodò. Milenkovic dopo la panchina contro il Monza è pronto a prendere il posto di Igor, affiancando Quarta, mentre sulla sinistra agirà Biraghi. A centrocampo all’ultimo si deciderà se affidare la seconda maglia consecutiva da titolare a Bianco o se rilanciare Amrabat. Il marocchino non è al 100% e quindi sarà valutato. Duncan farà gli straordinari, con Mandragora ancora out per infortunio. Davanti toccherà ancora a Cabral, chiamato a confermare la buona prova messa in scena contro il Monza. Nel tridente dietro di lui agiranno poi Kouame, Ikone e Bonaventura. A gara in corso ci potrebbero essere, infine, anche altri minuti per Castrovilli.