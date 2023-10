Fiorentina, sai stare in alto? Servono testa sulle spalle e consapevolezza

La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare, canta Jovanotti. Di certo, per la Fiorentina, è una sensazione nuova e bellissima. Per spiccare il volo però, e dimostrare di non patire l’alta quota, bisogna avere testa sulle spalle e consapevolezza, mentalità e continuità. Per questo la partita di stasera è uno di quei test apparentemente facili ma che, in realtà, segnano la differenza tra chi è capace di stare in alto e chi, invece, si ferma proprio ad un passo dalla vetta. Anche perché, nel frattempo, chi era attardato in classifica (come Lazio e Roma, ma anche come l’Atalanta, ora a -1 dai viola) già soffia sul collo. Questo è, per la Fiorentina, la sfida con l’Empoli. Un derby (anche se a Firenze da fastidio questa definizione) che può lanciare definitivamente Bonaventura e compagni nella lotta per qualcosa di grande oppure, in caso di passo falso, una dei tanti appuntamenti mancati con l’ultimo salto di qualità. Una buccia di banana, sulla quale tante volte anche nel recente passato la Fiorentina è scivolata. Lo riporta il Corriere Fiorentino.