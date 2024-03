Fiorentina-Roma, la probabile formazione: pronti Barak e Bonaventura insieme

Una sfida che vale tanto, contro un avversario che fa paura. Fiorentina-Roma chiuderà questa domenica di calcio ma potrebbe aprire scenari molto interessanti in casa viola. Tra una sfida europea e l'altra, Vincenzo Italiano dovrà gestire al meglio la forza dei suoi ragazzi, senza rinunciare alla competitività della squadra. Terracciano giocherà tra i pali, con Kayode e Biraghi ancora sulla fascia. Nel mezzo Milenkovic e Ranieri partono avvantaggiati, con Quarta che scalpita. A centrocampo Arthur dovrebbe tornare a gestire il gioco viola, ma Italiano non vuole rinunciare al lato offensivo. Ecco quindi che Bonaventura giocherà al fianco del brasiliano con Antonin Barak, fresco del gol contro il Maccabi, a giocare sulla trequarti. Nico Gonzalez giocherà a destra, Sottil a sinistra e davanti tocca al grande ex Andrea Belotti.