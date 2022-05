Fiorentina-Roma, il tifo giallorosso pronto all’esodo: la previsione per stasera

Un Franchi da grandi occasioni farà da cornice stasera a Fiorentina-Roma. Saranno presenti tanti tifosi viola, ma anche giallorossi

Ampio spazio alla gara di stasera tra Fiorentina e Roma sulle pagine de Il Romanista. Al Franchi - si legge - andrà in scena una sfida fondamentale per il campionato che resta da giocare: vincere darebbe ai giallorossi l'Europa e sicuramente li aiuterebbe a preparare al meglio la partita che tutti hanno in testa (Tirana, 25 maggio, finale di Conference League).