Fiorentina, il Franchi è pronto ad esplodere: in 30.000 con maxi coreografia

Il Franchi è pronto al delirio in vista della sfida di questa sera: previste circa 30.000 persone e una maxi coreografia

La sfida di questa sera, per la Fiorentina rappresenta un'occasione da dentro o fuori. Al Franchi sono attesi circa 30.000 persone e una maxi coreografia pronta ad innalzarsi al momento dell'inno. I viola vogliono ritrovare le tanto mancate coppe europee e questa sera sarà fondamentale per rimanere in lotta con le altre tre concorrenti. Tra incroci, sconti diretti, tabelle e differenze reti, conterà soltanto il risultato questa sera.