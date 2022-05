Contro la Roma un dentro o fuori. Con l’aiuto del Franchi Europa possibile

Fiorentina-Roma, anche alla luce dei risultati di questi giorni, è una sfida da dentro o fuori per l'Europa. I viola non vogliono rimpianti

Nessun calcolo da fare, basta guardare la classifica. L'Atalanta ieri ha superato i viola e ad oggi la squadra di Italiano sarebbe fuori dall'Europa. Come scrive il Corriere Fiorentino, non sarà solo uno scontro diretto quello di stasera con la Roma, ma la partita più importante della stagione, un vero e propio dentro o fuori. In caso di sconfitta il gioco è semplice: i viola non sarebbero più padroni del proprio destino. Serve quindi una risposta forte da parte dei viola, anche per cancellare la brutta striscia di sconfitte. È vero - si legge - che nel prossimo turno Sarri e Gasperini dovranno affrontare avversari tosti (Juve e Milan), ma ai viola la vittoria manca dal 16 aprile contro il Venezia. Servirà il calore del Franchi e l'aiuto dei tifosi, con oltre 30.000 anime sugli spalti.