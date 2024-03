Fiorentina-Roma, così Italiano supera Montella in un particolare dato

Fiorentina-Roma nasconde molte curiosità al suo interno, con numeri e record da analizzare. La Nazione, attraverso la penna di Roberto Vinciguerra, si sofferma su un dato particolare: questa sera la squadra di Italiano andrà in campo la 100 volta negli ultimi 575 giorni. Un record per la Fiorentina, superando così quella di Montella che giocò 100 gare in 603 giorni. Inoltre, questa sera potrebbe arrivare il quinto risultato consecutivo e sarebbe la prima volta nel 2024. Per quanto riguarda le apparizioni, Terracciano salirà a quota 100 questa sera, con Ikonè che rincorre il solito traguardo. Mentre Nikola Milenkovic si avvicina a quota 250. (TUTTE LE STATISTICHE SU NUMERI CALCIO)