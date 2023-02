Fiorentina, rimonta il frutto proibito: i numeri preoccupano

La rimonta non è mai stata il piatto forte della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Infatti, come scrive il Corriere dello Sport, sotto la sua gestione, nelle 31 volte in cui i viola sono andati in svantaggio per primi, hanno perso in ben 22 occasioni, pareggiando in sei e vincendo in appena due circostanze. Logico dunque che la partita con l'Empoli stesse prendendo, ancora una volta, le sembianze di una montagna molto ripida da scalare. Questa volta però il risultato è almeno stato portato sul pareggio, strappando un mezzo sorriso al Franchi, anche se i tifosi non se ne sono andati via del tutto soddisfatti. Il rendimento del 2023 in campionato della Fiorentina è raccapricciante: solo una volta i viola sono riusciti a vincere.