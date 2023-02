CorFio: “Italiano, un punto e a capo. Adesso la classifica preoccupa”

La solita Fiorentina, bella nelle coppe, deludente in campionato.Inizia così la sua analisi il Corriere Fiorentino dopo il pareggio dei Viola contro l'Empoli. La squadra di Italiano si dimostra ancora una volta altalenante, troppo. Al Franchi, i Viola mettono in scena un primo tempo davvero non all'altezza della situazione. Oltre l'errore di Amrabat, la Fiorentina sembra la brutta copia di quella vista a Braga. Un punto attiva, grazie a Cabral e Dodò, ma la classifica preoccupa e non poco. La vittoria in campionato manca dal 7 gennaio contro il Sassuolo e tra una settimana ci sarà il Verona. Non c'è altro da aggiungere.