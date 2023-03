Fiorentina, quanto amore: valanga di tifosi viola al Franchi e in trasferta

In casa quest’anno una media da 32 mila spettatori a partita ( la più alta dell’era Commisso): in tanti a Cremona e in Polonia

Redazione VN

Repubblica Firenze si concentra sulla spinta dei tifosi viola al Franchi e in trasferta. In questa stagione la media spettatori è di 32.536. La media in assoluto più alta della gestione Rocco Commisso e superiore, nei fatti, anche a quella della proprietà Della Valle. Neanche negli anni in cui i viola disputavano la Champions o lottavano per arrivare in fondo all’Europa League si erano avuti questi numeri: ovvero con Prandelli e con Montella in panchina. Per trovare dati migliori bisogna andare indietro nel tempo, all’era Cecchi Gori. Il record di media spettatori si è registrato infatti nella stagione 1995/96, con 37.983 anime che gremivano il Franchi a ogni gara. Ma erano anche altri tempi.

Il picco questa stagione si è registrato il 4 marzo, con 40.410 spettatori per la sfida poi vinta contro il Milan. Ma in generale èenorme la spinta dei tifosi viola, avvertita anche in trasferta: saranno 1.500 i sostenitori che riempiranno il settore ospiti a San Siro, per la gara di sabato (ore 18) contro l’Inter. E in pochi minuti sono andati letteralmente in fumo gli oltre 2.500 tagliandi messi in vendita per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, a Cremona.

Anche in Europa, poi, il supporto dei tifosi viola non è mai mancato. Quando è stato possibile, come a Braga per il playoff d’andata di Conference, il settore ospiti è andato di fatto esaurito. Mentre in Turchia nelle due sfide contro Istanbul Basaksehir e Sivasspor, molto complicate dal punto di vista logistico, erano presenti comunque alcune decine di spettatori. Anche in Polonia, per l’andata dei quarti di finale di Conference, potrebbe esserci il sold out. Saranno circa 1.500 i biglietti che presto saranno messi in vendita, coi viola club che si stanno organizzando e con tanti tifosi, anche in maniera individuale, che non vedono l’ora di poter tornare a respirare una trasferta dalle forti emozioni.