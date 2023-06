Fiorentina, pronti molti test in Europa: si valutano varie tournée

La società ha rinunciato in partenza a tornei e tournée negli Stati Uniti. Possibile il ritorno in Austria dopo l’esperienza dello scorso anno. Non oltre Ferragosto il ritorno in città

La Nazione analizza il possibili ritiro della Fiorentina, soprattutto nella seconda parte. Probabile qualche giorno di riposo e via ad altre due settimane di lavoro (con test amichevoli più impegnativi). Sicuramente all’estero, ma in Europa. La società ha rinunciato in partenza a tornei e tournée negli Stati Uniti. Possibile il ritorno in Austria dopo l’esperienza dello scorso anno. Non oltre Ferragosto il ritorno in città. Come lo scorso anno la squadra si allenerà almeno una settimana con il clima afoso che troverà all’esordio in Serie A (19-20 agosto). In mezzo a tutto questo (ed in attesa anche di info per la campagna abbonamenti) la Fiorentina attende di conoscere la sentenza Uefa sulla Juventus. L’eventuale playoff di Conference League (24-31 agosto) a livello di date cambierebbe poco. Ma è chiaro che influenzerebbe altro, a cominciare dal mercato.