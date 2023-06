Fiorentina, pronta la rivoluzione sulle fasce. Nico nuovamente a sinistra?

Quattro confermati, un addio certo, un altro probabile e un nuovo acquisto. Così La Repubblica, parla del restyling della Fiorentina in vista della prossima stagione, il quale si concentrerà anche sul reparto avanzato e in particolare sugli esterni, ruolo in cui il tecnico ha già comunicato alla società le proprie scelte, indicando i giocatori da tenere, quelli da lasciar partire e almeno un profilo che possa migliorare il mosaico a disposizione. Il primo a salutare è stato Saponara: nonostante il feeling con Italiano non c’è stato alcun accordo sul rinnovo di contratto per un’altra stagione. Il prossimo potrebbe esser Sottil: il prodotto del settore giovanile viola ha vissuto un campionato particolare, esaltante all’inizio e poi di rincorsa, con l’operazione all’ernia del disco che ha frenato un percorso di crescita che sembrava positivo, soprattutto dopo una grande prestazione nel play off di andata contro il Twente e le prime partite da protagonista. Sottil è a Ibiza e, curiosamente, in ferie con il macro obiettivo di questo inizio estate viola, Nicolò Zaniolo: i due hanno condiviso una foto in barca insieme e chissà che non possa essere un indizio. Sull’ex Roma la Fiorentina ha fatto un tentativo ma la Juventus resta avanti. Oltre a Zaniolo piace Riccardo Orsolini del Bologna, in scadenza e con poca voglia di rinnovare. C’è poi Ngonge del Verona. Tutti giocatori capaci di segnare gol, di fare assist e di dare imprevedibilità, i quali rientrano tutti in un identikit preciso, richiesto da Italiano: esterni mancini, da far giocare a destra in modo tale da dirottare Nico a sinistra. Tra i confermati, oltre all'argentino, c'è Ikone. Mentre su Brekalo c’è attesa per capire, dopo sei mesi di apprendistato e conoscenza, come sarà la sua prima vera stagione.