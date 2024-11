Fiorentina, probabile formazione: possibile chance per Rubino. Parisi esterno?

Questa sera, ore 21:00, la Fiorentina giocherà la sua terza gara del girone unico di Conference League a Cipro contro l'Apoel Nicosia. Un'altra importante occasione per la squadra di Palladino di proseguire sulla scia di questo grande momento. Il tecnico viola molto probabilmente cambierà molto nello scacchiere iniziale, partendo dal portiere: in porta spazio a Terracciano, con Martinez Quarta e Moreno centrali di difesa, Biraghi a sinistra e il ritorno di Kayode a destra. Per la mediana, come scrivono i vari giornali, saranno in tre a giocarsi il posto: Adli, Mandragora e Richardson, con il terzo che potrebbe anche avanzare sulla trequarti, come confermato anche da Palladino ieri sera in conferenza stampa. Sulla fascia destra sicuro del posto Ikoné, mentre a sinistra, vista la titolarità di domenica a Torino, Sottil potrebbe riposare per dare spazio a Parisi, che lo stesso allenatore viola ha definito come un giocatore di grande gamba, perfetto per stare sulla corsia mancina. In mezzo Richardson è il favorito, ma occhio alla sorprese, perché Beltran riposerà sicuramente, quindi potrebbe essere la prima volta in Europa per il giovane Rubino, dopo l'esordio tra i grandi a Genova. Davanti, vista l'assenza dai convocati di Kean, per precauzione, altra grande occasione per Kouamè.