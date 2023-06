Fiorentina, la pazienza ha un limite. Ok al Padovani, pronti 10 milioni

Se il futuro del Franchi rimane un'incognita, anche il dove giocherà la Fiorentina rimane un dubbio abbastanza ampio. La Nazione si è soffermata sullo stadio Padovani, prima opzione e sul descrivere l'attuale situazione. Infatti, la società viola sta osservando tutto dall'alto con una pazienza però che sta giungendo al limite. Il Comune ancora non ha proposto nulla, soltanto qualche possibilità, ma il Padovani rimane la scelta più ovvia. Bisognerà diminuire i tempi, ma allo stesso tempo capire la possibilità economica. L’idea di Palazzo Vecchio è quella di prevedere uno scostamento di bilancio di circa 10 milioni, in modo da destinare la cifra alla rapida realizzazione di una struttura che sarà in parte «smontabile» e realizzata per riqualificare un’area sportiva che poi resterà nella disponibilità del movimento rugbistico. La Fiorentina parteciperà alla spesa? Nonostante un Viola Park che la rende priva di ogni mancanza dal punto di vista delle strutture, Commisso non chiude alla possibilità di aiutare economicamente il Comune. Ma sul Padovani, i dubbi, non sono finiti, anzi.