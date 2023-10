Fiorentina, partenza bruciante. Ma Italiano ha imparato la lezione

Carpe diem, oppure semplicemente l'appetito vien mangiando. La scelta del proverbio o modo di dire è libera. Quel che conta è che la Fiorentina si è costruita una grande opportunità, e che non ha nessuna intenzione di alzarsi dal tavolo. Anzi. È in ballo, e vuol provare a ballare fino alla fine. Certo, non sarà semplice, e la lezione dello scorso anno è ben presente nella testa di Vincenzo Italiano. Il girone di Conference iniziato male, la rincorsa, i punti persi per strada in campionato ed una rimonta che, nonostante un girone di ritorno a ritmo Champions, non porto oltre l'ottavo posto. Stavolta no. Stavolta in serie A la partenza è stata bruciante e per questo si farà di tutto per capitalizzare il vantaggio accumulato in queste prime giornate. Lo riporta il Corriere Fiorentino.