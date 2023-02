Fiorentina: ottavi vicini, ma vietato snobbare la partita col Braga

Una prestazione perfetta, le doppiette di Jovic e Cabral, l’espulsione di Tormena a inizio secondo tempo e in generale una prova attenta e ben interpretata, hanno reso più dolce la sfida di ritorno. Questa sera (ore 21) al Franchi ci saranno circa 15 mila spettatori. Numeri bassi rispetto alla media di 30 mila che accompagna i viola in campionato. Ma è chiaro che dopo le quattro reti segnate all’Estadio Municipal, lo sguardo è già puntato oltre. Ai sorteggi degli ottavi in programma domani alle ore 13 a Nyon, in Svizzera. E alla gara di lunedì prossimo in trasferta a Verona che la squadra di Italiano non può fallire. Perché se in Europa la speranza è quella di pescare una squadra alla portata e continuare a sognare, in campionato la musica è diversa".