Fiorentina, ora i fatti: il Verona vale quasi una stagione

Un sabato sottotono,in silenzio (compreso Italiano) e sottotono anche sui social. Alla vigilia di Fiorentina-Verona - scrive La Nazione - c'era poco da fare gli spiritosi, e ora in casa viola devono parlare solo il cuore, la testa e i piedi dei giocatori. La società sa che è rapidamente cambiato il vento della sua popolarità e ha il problema di invertire la rotta sul campo, l’unica che conti per riguadagnare credibilità anche per tutto il vigoroso contorno delle operazioni extracalcistiche. E' vero che una stagione che ha riservato 10 partite in 31 giorni ha messo a nudo problemi di inesperienza generale e gestione del parco umano, ma intorno a Italiano c'è una squadra con lo sguardo spento che ha bisogno come il pane di un risultato positivo.