Gazzetta: mercato non pervenuto, Jovic imbarazzante. Col Verona rilancio o crisi

E invece soltanto Dodò si è rivelato un vero rinforzo, ma Italiano dovrà fare a meno di lui per 40 giorni. Il resto della truppa - si legge - al momento non è pervenuta. Mandragora è trovato davanti un Amrabat scatenato, e poi forse ci si è accorti che non è un vero e proprio regista. Gollini a Istanbul ha collezionato una serie di errori da matita rossa, anche per presunzione. Barak, l’ultimo ad aggregarsi al gruppo, per il momento sembra un pesce fuor d’acqua e forse gioca in una posizione non adatta. E Jovic? Che ci volesse tempo lo sapevano tutti, ma viste le sue condizioni (che il quotidiano definisce "imbarazzanti") siamo all'attesa di Godot. Oggi Italiano, spera che anche i suoi nuovi diano un segnale di risveglio perché la Fiorentina ha assoluta necessità di rilanciarsi per non sprofondare in una crisi ancor più profonda.