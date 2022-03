Fiorentina, oltre Piatek c’è di più? Il dato dei goal con e senza Vlahovic

Con Vlahovic il gol arrivava ogni 7 tiri; senza Dusan è aumentata l’imprecisione: alla Fiorentina servono 12,5 tentativi per segnare

I gol della Fiorentina arrivano soprattutto da Piatek. Mentre gli esterni di attacco che segnano poco - scrive La Nazione - sono diventati una categoria dell’anima viola, oltreché un problema. Cabral è ancora così indietro? - si chiede il quotidiano. Quanto valgono in Italia i tanti gol segnati in Svizzera? 65 in 106 partite con il Basilea.