Ancora Batistuta: “Europa? Momento viola difficile ma tutto è possibile”

Le parole di Batistuta sul Franchi e sul momento della Fiorentina

Intervenuto dopo la presentazione del progetto vincitore per la riqualificazione del Franchi, la leggenda viola Gabriel Batistuta ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti e detto la sua sul momento viola e sul nuovo stadio: "La prima impressione è buona, tutti e gli otto progetti mi sembravano carini, qualcuno più invasivo di altri e questo è quello giusto. Rimanere al Franchi sentimentalmente è la cosa più importante per me, desideravo che la Fiorentina continuasse a giocare lì.

Sul campionato della Fiorentina: "Mancano 30 punti, al momento non è in una buona situazione, matematicamente può arrivare in Europa così come è possibile che la Salernitana si può salvare. La Fiorentina ha un'idea di gioco e può anche qualificarsi per la finale di Coppa Italia anche se è difficile. Vlahovic? Non so cosa ha nella sua testa. Piatek? Ha sempre fatto gol, sta vivendo un momento magico in cui qualsiasi palla che tocca fa gol, se continua così mi fa piacere. Cabral può fare bene? Tutti possono fare bene ma anche male, va dimostrato.