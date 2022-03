Non ci resta che…Piątek?

La domanda provocatoria sorge spontanea: il tabellino di Fiorentina-Verona, il senso del goal di Piatek e le tante occasioni sprecate da viola

Partiamo dai freddi numeri: 6 goal realizzati in 9 gare disputate con la maglia della Fiorentina. Uno ogni 97' se consideriamo i 585' totali trascorsi in campo. È il ruolino di marcia di Krzysztof Piątek . Il doppio di ogni altro giocatore viola , da quando è tornato a calcare i campi di Serie A. E come per magia, in grado di ritrovare da subito l'eccezionale feeling con la porta che lo aveva contraddistinto nelle esperienze con Genoa e Milan. Il rapido ambientamento del pistolero polacco è sicuramente una delle note più liete che il mercato di gennaio ha lasciato in dote a Vincenzo Italiano . Il tecnico gigliato lo ha ribadito oggi, al termine della partita: "Piatek ha dalla sua che è concreto e trasforma ogni palla gol, cerca di darci una mano sotto il punto di vista realizzativo".

Nonostante questa sterilità offensiva, Italiano si è detto fiducioso di una svolta vicina per acquisire il necessario cinismo in zona goal. Un bottino al quale dovrà cominciare a contribuire il prima possibile anche Arthur Cabral. La punta brasiliana è rimasta 90' panchina con gli scaligeri, complice la non perfetta condizione fisica e una mossa controversa dell'allenatore viola: Nico falso nueve? "Speravo in qualche situazione in verticale, dove Nico è velocissimo. Cabral non è al 100%" - così Italiano in sala stampa. La speranza è che ben presto la convinzione del tecnico si tramuti in realtà. I goal di Piatek sono manna dal cielo, ma non possono bastare per "mandare avanti la carretta". Ne va delle speranze dei tifosi viola e del sogno di poter centrare una qualificazione per tornare a giocare le coppe europee.