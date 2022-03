Italiano/2: “Ikoné piccolo problemino, Cabral non al 100%. Contento del 2° tempo”

Le parole di Italiano dopo Fiorentina-Verona. Il tecnico è contento del secondo tempo dopo un primo opaco

Al termine di Fiorentina-Verona, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha commentato il brutto pareggio casalingo dei viola: "Imprecisione sotto porta? Nel secondo tempo abbiamo avuto 3-4 palle gol dove potevamo andare in vantaggio e dove siamo cresciuti in maniera esponenziale. Non sono contento del primo tempo, siamo stati contratti mentre mi aspettavo più slancio dopo la partita contro la Juve. Abbiamo avuto alcune situazioni con Piatek e Torreira che non abbiamo concretizzato, ma mi prendo queste buone sensazioni. Potevamo portarla a casa ma abbiamo un'altra partita qua la settimana prossima. Manchiamo di concretezza dopo aver giocato partite di livello, anche oggi potevamo fare più male al Verona ma andiamo avanti. Nico falso nueve? Speravo in qualche situazione in verticale dove Nico è velocissimo e speravo in qualche sua spizzata di testa. Cabral non è al 100%, speravo che potevamo innescare Nico ma non è andata così. Nel primo tempo siamo stati più contratti e lenti nel far girare la palla dietro, ci può stare perché il Verona è in fiducia e mette in difficoltà tutti, se non l'affronti con la giusta concentrazione ti mette in difficoltà. Ma ho fatto i complimenti ai ragazzi e sono contento quando si finisce in crescendo.