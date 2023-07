Fiorentina, oltre 20 milioni di motivi per dire no alla soluzione Padovani

La Fiorentina , in caso di trasloco al "Padovani", stima perdite economiche tra i 25 e i 28 milioni di euro . Sta soprattutto qui - si legga su La Nazione - la ritrosia del club di Commisso nel lasciare il Franchi, per quanto temporaneamente. La Fiorentina - per bocca del Dg Barone - ha ribadito l'intenzione di non voler pagare di tasca propria per l'impianto provvisorio nello stadio del Firenze Rugby.

Spese maggiori e ricavi in picchiata

Molte sono le spese che andrebbero messe in previsione: per l'area prefiltraggio dei tifosi, i maxischermi e gli operatori televisivi, il sistema d'illuminazione e le telecamere. Inoltre con lo spostamento al Padovani, i ricavi diminuirebbero e non poco. La Fiorentina incassa 14-15 milioni di euro dalle gare e questa cifra al Padovani è destinata a dimezzarsi. Anche i diritti tv diminuiranno di circa 10-14 milioni. Sussisterebbero infine problemi per i tifosi viola, la maggior parte dei quali paga per i settori a basso costo: le curve. Al Padovani, invece, dovrebbero essere riposizionati in settori più cari per il prezzo del biglietto o dell'abbonamento. Il giornale chiosa coi ricavi da corporate hospitality che potrebbero passare dagli attuali cinque milioni a 1,5 milioni.