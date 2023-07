Fiorentina, oggi il calendario: i criteri per il nuovo campionato

(SEGUI IL LIVE DEL NUOVO CALENDARIO) Alla fine è uno dei giorni attesi con più curiosità durante l’estate. Alle 12 di oggi sarà infatti reso noto il calendario della prossima Serie A (via il 19-20 agosto, ultima giornata il 26 maggio 2024). Ieri la Lega ha diffuso i criteri di compilazione. Restano i gironi asimmetrici tra andata e ritorno. Aboliti quasi del tutto i turni infrasettimanali (ne rimane solo uno il 27 settembre), mentre sono quattro gli stop per gli impegni della Nazionale (10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo). Addio alla maxi sosta invernale. Si giocherà fino alla vigilia di Natale per tornare in campo il 30 dicembre. No al Boxing Day, che darà spazio alla Serie B. Campionato previsto anche per l’Epifania senza le partite che coinvolgeranno Napoli, Inter, Fiorentina e Lazio, impegnate in Arabia Saudita nella Final Four di Supercoppa. Restando in casa viola, i paletti che saranno inseriti nel ‘cervellone’ elettronico che compilerà le 38 giornata (380 partite totali) sono un paio. (LE DATE DEL CALENDARIO)

Uno stabilito dalla Lega e riguarda la completa alternanza casa/trasferta con l’Empoli. Questo evidentemente per una questione di ordine pubblico (criterio che vale anche per le coppie Inter-Milan; Juventus-Torino; Lazio-Roma e Napoli-Salernitana). L’altra è una segnalazione del club viola. Il 26 novembre prossimo è in programma la Maratona di Firenze ed è chiaro che sarebbe auspicabile una gara in trasferta per i ragazzi di Italiano.Per volontà della stessa Lega, i derby (e dunque anche la doppia sfida tra Fiorentina ed Empoli) non potranno essere programmati nella 1ª, nella 2ª e nella 38ª giornata, nel turno infrasettimanale feriale (6ª giornata) e nella giornata che lo precede (5ª giornata). Inoltre non potranno essere collocati nella 19ª giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale. C’è un ultimo criterio da analizzare e che potrebbe in qualche modo riguardare la Fiorentina più avanti. La Lega spiega che «le Società partecipanti alla UEFA Champions League non si incontrano tra loro né incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League e le Società partecipanti alla UEFA Europa Conference League nelle giornate comprese tra due turni di Competizioni UEFA (25ª, 28ª, 32ª e 35ª giornate)». Oggi un criterio che non riguarda la Fiorentina. Nelle prossime settimane però lo scenario potrebbe cambiare. Lo riporta La Nazione.