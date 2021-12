Nelle mani di Terracciano: Dragowski prepara le valigie

Il polacco sta ultimando il percorso di recupero dall'infortunio, la Fiorentina intanto lavora alla sua sostituzione: Meret e Cragno in lizza

Sono 13 le presenze da titolare per Terracciano, contro le 5 di Drago. Una prova generale - secondo il quotidiano - in vista della prossima stagion. Quando, salvo sorprese, Bartlomiej sarà altrove. Il motivo sta nel contratto in scadenza nel 2023, e nella trattativa per il rinnovo che non fa registrare passi avanti. Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di Napoli ed Inter sulle sue tracce. Spalletti non è convinto di Meret e il polacco è tra i primi nomi valutati dal Ds Giuntoli. Occhio ad un possibile scambio. Senza dimenticare la candidatura di Alessio Cragno. Nato a Firenze, per lui la maglia viola sarebbe certamente un salto di qualità ma, soprattutto, il coronamento di un sogno.