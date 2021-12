Inter su Dragowski, Rocco fa il prezzo. Viola pronti a sostituirlo con Meret

In Serie A potrebbe accendersi il mercato dei portieri

Il calciomercato non si ferma neppure durante il weekend. In particolare, c'è un intrigo di mercato che potrebbe riguardare anche la Fiorentina. L'Inter, infatti, è alla ricerca dell'erede di Samir Handanovic. Lo sloveno potrebbe sì prolungare coi nerazzurri per un'ulteriore stagione, ma Ausilio è intenzionato ad acquistare un numero 1 titolare già per la prossima stagione. L'obiettivo principale è André Onana ma in Viale della Liberazione si valutano anche altri profili. Uno di questi è, di nuovo, quello di Bart Dragowski, il cui contratto scade nel 2023 e che è stimatissimo da Simone Inzaghi. Per l'ex Empoli, Rocco Commisso chiede 18 milioni di Euro e ha già pronto il nome del sottoscritto. Si tratta di Alex Meret, anche lui in scadenza nel 2023. De Laurentiis vorrebbe provare a farlo rinnovare, il ragazzo, ad ora, sta prendendo tempo. A scriverlo è La Repubblica nella sua edizione online.