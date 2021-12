Dal CS – Pulgar in gruppo, per Dragowski appuntamento al 2022

Niente da fare per Dragowski, mentre Pulgar è già in gruppo e a Verona andrà almeno in panchina

Redazione VN

Fiorentina-Sassuolo si è giocata ieri, ma mercoledì la Fiorentina torna in campo a Verona e domani sarà già giornata di vigilia. Al Centro Sportivo Erick Pulgar si è allenato con i compagni, e visti i crampi di Torreira nel finale di gara contro i neroverdi non è escluso che il centrocampista cileno possa ritagliarsi un po' di spazio a gara in corso.

Radio Bruno fa anche il punto sulle condizioni di Bartlomiej Dragowski: niente da fare per Verona, ma come filtra dal suo entourage sarà possibile vederlo in campo per la prima gara del 2022, il 6 gennaio contro l'Udinese. Per il resto, probabile vedere ancora Milenkovic-Martinez Quarta in difesa, mentre Odriozola può tirare il fiato in favore di Venuti.