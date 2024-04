Fiorentina, nascondi gli spettri della stagione. Il resto verrà da solo

Dal possesso palla insistito, alla necessità di far uscire dal guscio il Viktoria Plzen per evitare di sbattere contro un muro, come avvenuto nella gara di andata. In altre parole, la partita tatticamente più difficile, contro un avversario spigoloso da affrontare in un passaggio cruciale della stagione. Ma al sorteggio non si comanda, mentre le emozioni sì, quelle pericolose. E prima di tutto, infatti, bisognerà disinnescare titubanze ingombranti e mettere nell’armadio gli spettri che potrebbero annebbiare la testa dei giocatori. Spettri pericolosi, ma questa Fiorentina ha qualità maggiori che dovranno comunque essere certificate in campo. Aggressività e approccio giusto le due condizioni essenziali. Il resto verrà da solo, grazie anche alla spinta di uno stadio che avrà il compito di prendere per mano la squadra in ogni frangente della gara, pronto anche a un eventuale prolungamento. Lo riporta la Nazione.