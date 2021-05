Fiorentina-Napoli, la probabile formazione: tanti dubbi. Ribery e Dragowski…

Oggi l'allenamento di rifinitura che scioglierà gli ultimi dubbi di formazione in casa Fiorentina. Domani la sfida contro il Napoli

Spazio anche al campo all'interno delle pagine sportive de La Nazione. In vista della gara in programma domani alle 12:00 contro il Napoli, resta da valutare Ribery , uscito acciaccato dalla gara di una settimana fa contro la Lazio. Il francese ha lavorato con il resto della squadra ma una decisione sul suo impiego dall'inizio verrà presa soltanto oggi. Tra i pali, invece, dovrebbe essere confermato Terracciano . Gli accertamenti medici svolti da Dragowski , come ha fatto sapere il club, hanno lasciato segnali incoraggianti: non ci sono lesioni muscolari, ma anche ieri il portiere polacco ha lavorato a parte.

L'eterno dubbio resta in mezzo: dentro Bonaventura e Castrovilli, oppure largo a Amrabat insieme a Pulgar? Iachini deciderà all’ultimo, così come per il ballottaggio a sinistra tra Biraghi, al momento in leggero vantaggio, e Igor. Restano ancora fuori per problemi fisici Rosati e Borja Valero.